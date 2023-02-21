Сапрыкин Симеон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкин Симеон Иванов

Сапрыкин Симеон Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапрыкин Иван Трофимов

Мать: Сапрыкина Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
15.10.1878

Дочь: Параскева Семенова

Мать ребёнка: Мария Семенова?

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сапрыкин Сергей Семенов

Мать ребёнка: Мария Семенова?

Рождение ребёнка
1885

Сын: Сапрыкин Иван Семенов

Мать ребёнка: Мария Семенова?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close