Сапрыкин Симеон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1878
Дочь: Параскева Семенова
Мать ребёнка: Мария Семенова?
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Мария Семенова?
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Мария Семенова?
Смерть
Неизвестно