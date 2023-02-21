Мария Семенова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Семенова?

Мария Семенова?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1878

Дочь: Параскева Семенова

Отец ребёнка: Сапрыкин Симеон Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сапрыкин Сергей Семенов

Отец ребёнка: Сапрыкин Симеон Иванов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Сапрыкин Иван Семенов

Отец ребёнка: Сапрыкин Симеон Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close