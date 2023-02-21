Мария Семенова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1878
Дочь: Параскева Семенова
Отец ребёнка: Сапрыкин Симеон Иванов
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Сапрыкин Симеон Иванов
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Сапрыкин Симеон Иванов
Смерть
Неизвестно