Сапрыкина Степанида Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина Степанида Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сапрыкин Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сапрыкин Трофим Игнатьевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сапрыкин Андрей Игнатьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домна Игнатьевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Сапрыкин Родион Игнатьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сапрыкин Евфим Игнатьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Смерть
Неизвестно
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