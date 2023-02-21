Сапрыкина Степанида Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сапрыкин Трофим Игнатьевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домна Игнатьевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Сапрыкин Игнат Феоктистов
Смерть
Неизвестно