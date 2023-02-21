Сапрыкин Илья Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сапрыкин Егор Ильин
Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Ильина
Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Прасковья Ильина
Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
09.10.1868
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Федорова
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно