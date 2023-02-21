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Сапрыкин Илья Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Мать: Сапрыкина Степанида Сидорова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сапрыкин Егор Ильин

Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Ильина

Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Прасковья Ильина

Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
09.10.1868

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Сапрыкина Прасковья Федорова

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно