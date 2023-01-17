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Сапрыкин Родион Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Мать: Сапрыкина Степанида Сидорова

Рождение ребёнка
22.10.1873

Дочь: Параскева Родионовна

Мать ребёнка: Сапрыкин Дарья Васильева

Рождение ребёнка
11.02.1880

Сын: Сапрыкин Алексей Родионов

Мать ребёнка: Сапрыкин Дарья Васильева

Орск, город Орск, Оренбургская область
Спасо Преображенский собор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкин Дарья Васильева

Смерть
Неизвестно
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