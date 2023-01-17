Сапрыкин Родион Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
22.10.1873
Дочь: Параскева Родионовна
Мать ребёнка: Сапрыкин Дарья Васильева
Рождение ребёнка
11.02.1880
Сын: Сапрыкин Алексей Родионов
Мать ребёнка: Сапрыкин Дарья Васильева
Орск, город Орск, Оренбургская область
Спасо Преображенский собор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапрыкин Дарья Васильева
Смерть
Неизвестно