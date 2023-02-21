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Сапрыкин Симеон Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Сапрыкин Трофим Игнатьевич

Мать: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Рождение ребёнка
19.10.1882

Дочь: Зиновья Симеоновна

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева

Бракосочетание
27.?.1882

Жена: Сапрыкина Ксения Алексеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Марфа Трофимова

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
26.09.1887

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сапрыкин Федор Семенов

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Мария Симеоновна

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Сапрыкин Михаил Семенов

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.09.1897

Сын: Сапрыкин Иоанн Симеонович

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
13.11.1905

Жена: Евдокия Титова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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