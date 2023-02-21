Сапрыкин Симеон Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
19.10.1882
Дочь: Зиновья Симеоновна
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева
Бракосочетание
27.?.1882
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Марфа Трофимова
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
26.09.1887
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Мария Симеоновна
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1895
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.09.1897
Сын: Сапрыкин Иоанн Симеонович
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Алексеева
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
13.11.1905
Жена: Евдокия Титова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно