Сапрыкин Федор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Сапрыкин Симеон Трофим
Бракосочетание
28.01.1909
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.10.1910
Мать ребёнка: Сапрыкина Пелагея Косьмина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1913
Мать ребёнка: Сапрыкина Пелагея Косьмина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.10.1918
Мать ребёнка: Сапрыкина Пелагея Косьмина
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно