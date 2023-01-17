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Сапрыкин Федор Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Сапрыкин Симеон Трофим

Мать: Сапрыкина Ксения Алексеева

Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Сапрыкина Пелагея Косьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.10.1910

Сын: Сапрыкин Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Сапрыкина Пелагея Косьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1913

Сын: Сапрыкин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Сапрыкина Пелагея Косьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.10.1918

Сын: Сапрыкин Алексей Федоров

Мать ребёнка: Сапрыкина Пелагея Косьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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