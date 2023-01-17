Сапрыкин Михаил Семенов
Место рождения
Дата рождения01.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895
Отец: Сапрыкин Симеон Трофим
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
15.01.1914
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сапрыкина Татьяна Федорова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно