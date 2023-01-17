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Сапрыкин Михаил Семенов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895

Отец: Сапрыкин Симеон Трофим

Мать: Сапрыкина Ксения Алексеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
15.01.1914

Жена: Сапрыкина Татьяна Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Сапрыкина Татьяна Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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