(Пименова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пименова) Евдокия

(Пименова) Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пименов ?

Мать: Пименова Екатерина (Баба Катя) (Баба Катя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Михаил

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Василий

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аристова) Лидия

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Амосова (Аристова) Мария

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Рождение ребёнка
25.07.1927

Дочь: (Аристова) Вера

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Рождение ребёнка
1934

Сын: Аристов Александр

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: (Аристова) Нина

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Аристова) Раиса

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Рождение ребёнка
1939

Сын: Аристов Валентин

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.