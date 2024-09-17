(Пименова) Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов Михаил
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов Василий
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аристова) Лидия
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Амосова (Аристова) Мария
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Рождение ребёнка
25.07.1927
Дочь: (Аристова) Вера
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аристов Александр
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: (Аристова) Нина
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Аристова) Раиса
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Аристов Валентин
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно