Амосова (Аристова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова (Аристова) Мария

Место рождения

деревня Выселки большие Муры, Барышский район, Ульяновской области

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1958 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Аристов Дмитрий

Мать: (Пименова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Владимир

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амосов Владимир

Рождение ребёнка
1949

Сын: Аристов (Амосов) Михаил

Отец ребёнка: Амосов Владимир

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Амосова) Нина

Отец ребёнка: Амосов Владимир

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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