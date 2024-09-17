Амосова (Аристова) Мария
Место рождениядеревня Выселки большие Муры, Барышский район, Ульяновской области
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Аристов Дмитрий
Мать: (Пименова) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амосов Владимир
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амосов Владимир
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Амосов Владимир
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Амосова) Нина
Отец ребёнка: Амосов Владимир
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость