Амосов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмосов Владимир

Амосов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1958 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова (Аристова) Мария

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амосова (Аристова) Мария

Рождение ребёнка
1949

Сын: Аристов (Амосов) Михаил

Мать ребёнка: Амосова (Аристова) Мария

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Амосова) Нина

Мать ребёнка: Амосова (Аристова) Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.