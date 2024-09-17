(Амосова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Амосова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Амосов Владимир

Мать: Амосова (Аристова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудкин Владимир

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудкин Владимир

Смерть
2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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