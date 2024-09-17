(Амосова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Амосов Владимир
Мать: Амосова (Аристова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудкин Владимир
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудкин Владимир
Смерть
2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно