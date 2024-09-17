Аристов Дмитрий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аристова) Лидия
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов Михаил
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов Василий
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Амосова (Аристова) Мария
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
25.07.1927
Дочь: (Аристова) Вера
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аристов Александр
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: (Аристова) Нина
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Аристова) Раиса
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Аристов Валентин
Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия
Смерть
Неизвестно