Аристов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристов Дмитрий

Аристов Дмитрий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аристова) Лидия

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Михаил

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Василий

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Амосова (Аристова) Мария

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
25.07.1927

Дочь: (Аристова) Вера

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
1934

Сын: Аристов Александр

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: (Аристова) Нина

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Аристова) Раиса

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
1939

Сын: Аристов Валентин

Мать ребёнка: (Пименова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.