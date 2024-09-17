Пименова Екатерина (Баба Катя) (Баба Катя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Екатерина (Баба Катя) (Баба Катя)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пименов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Пименова) Евдокия

Отец ребёнка: Пименов ?

Смерть
Неизвестно

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