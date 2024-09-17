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(Аристова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Аристов Дмитрий

Мать: (Пименова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлатов Михаил

Рождение ребёнка
19.07.1960

Сын: Горлатов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Горлатов Михаил

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горлатов Михаил

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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