(Аристова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Аристов Дмитрий
Мать: (Пименова) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горлатов Михаил
Рождение ребёнка
19.07.1960
Сын: Горлатов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Горлатов Михаил
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горлатов Михаил
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно