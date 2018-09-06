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(Аристова) Вера

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Место рождения

Россия

Дата рождения

25.07.1927

Дата смерти

06.09.2018

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1927

Отец: Аристов Дмитрий

Мать: (Пименова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёмин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Сергей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёмин Пётр

Рождение ребёнка
1954

Сын: Демин Дмитрий

Отец ребёнка: Дёмин Пётр

Рождение ребёнка
19.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Сергей

Смерть
06.09.2018
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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