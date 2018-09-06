(Аристова) Вера
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.07.1927
Дата смерти06.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1927
Отец: Аристов Дмитрий
Мать: (Пименова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дёмин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Сергей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дёмин Пётр
Рождение ребёнка
1954
Сын: Демин Дмитрий
Отец ребёнка: Дёмин Пётр
Рождение ребёнка
19.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Сергей
Смерть
06.09.2018
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно