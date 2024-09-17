Аристов Валентин
Место рождениядеревня Выселки большие Муры, Барышский район, Ульяновской области
Дата рождения1939
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Аристов Дмитрий
Мать: (Пименова) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2002
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно