Аристов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Валентин

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Место рождения

деревня Выселки большие Муры, Барышский район, Ульяновской области

Дата рождения

1939

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Аристов Дмитрий

Мать: (Пименова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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