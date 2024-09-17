Пименов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пименова Екатерина (Баба Катя) (Баба Катя)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Екатерина (Баба Катя) (Баба Катя)

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Пименова) Евдокия

Мать ребёнка: Пименова Екатерина (Баба Катя) (Баба Катя)

Смерть
Неизвестно

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