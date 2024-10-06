Абсалямов Саитхужа Абсалямович
Место рожденияд.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд Пермская губерния
Дата рождения1913
Дата смерти27.05.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Ранение
Неизвестно
Получил ранение левой руки в ВОВ (Инвалид 3 группы)
Рождение ребёнка
1935
Сын: Абсалямов Шайхислам Саитович
Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна
Рождение ребёнка
01.02.1940
Дочь: Хисматуллина (Абсалямова) Манвара Саитовна
Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна
Рождение ребёнка
10.05.1946
Сын: Абсалямов Динислам Саитович
Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна
Рождение ребёнка
25.09.1952
Сын: Абсалямов Гайнитдин Саитович
Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна
Рождение ребёнка
20.08.1955
Сын: Абсалямов Зайнитдин Саитович
Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна
Смерть
27.05.1993