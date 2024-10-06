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Абсалямов Саитхужа Абсалямович

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Место рождения

д.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

27.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Мать: Абсалямова Габида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Ранение
Неизвестно
Получил ранение левой руки в ВОВ (Инвалид 3 группы)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Абсалямов Шайхислам Саитович

Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Рождение ребёнка
01.02.1940

Дочь: Хисматуллина (Абсалямова) Манвара Саитовна

Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Рождение ребёнка
10.05.1946

Сын: Абсалямов Динислам Саитович

Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Рождение ребёнка
25.09.1952

Сын: Абсалямов Гайнитдин Саитович

Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Рождение ребёнка
20.08.1955

Сын: Абсалямов Зайнитдин Саитович

Мать ребёнка: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Смерть
27.05.1993

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