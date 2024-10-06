Абсалямов Гайнитдин Саитович
Место рожденияд.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область
Дата рождения25.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1977
Дочь: Абсалямова Гульфия Гайнитдиновна
Мать ребёнка: Абсалямова (Бикова) Гульсира Юмашевна
Рождение ребёнка
01.10.1978
Сын: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович
Мать ребёнка: Абсалямова (Бикова) Гульсира Юмашевна
Рождение ребёнка
06.02.1991
Сын: Абсалямов Ильмир Гайнитдинович
Мать ребёнка: Абсалямова (Бикова) Гульсира Юмашевна