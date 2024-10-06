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Абсалямов Гайнитдин Саитович

Место рождения

д.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область

Дата рождения

25.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1952

Отец: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Бикова) Гульсира Юмашевна

Рождение ребёнка
18.02.1977

Дочь: Абсалямова Гульфия Гайнитдиновна

Мать ребёнка: Абсалямова (Бикова) Гульсира Юмашевна

Рождение ребёнка
01.10.1978

Сын: Абсалямов Ильсур Гайнитдинович

Мать ребёнка: Абсалямова (Бикова) Гульсира Юмашевна

Рождение ребёнка
06.02.1991

Сын: Абсалямов Ильмир Гайнитдинович

Мать ребёнка: Абсалямова (Бикова) Гульсира Юмашевна

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