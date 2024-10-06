Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна
Место рожденияд.Аминево Аминевская волость Шадринский уезд Пермская губерния
Дата рождения1916
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Абсалямов Шайхислам Саитович
Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
01.02.1940
Дочь: Хисматуллина (Абсалямова) Манвара Саитовна
Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
10.05.1946
Сын: Абсалямов Динислам Саитович
Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
25.09.1952
Сын: Абсалямов Гайнитдин Саитович
Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
20.08.1955
Сын: Абсалямов Зайнитдин Саитович
Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович