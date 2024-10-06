Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

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Место рождения

д.Аминево Аминевская волость Шадринский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1916

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Калимуллин Файзулла Гизятович

Мать: Калимуллина Мухтарама Ахмадиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Абсалямов Шайхислам Саитович

Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
01.02.1940

Дочь: Хисматуллина (Абсалямова) Манвара Саитовна

Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
10.05.1946

Сын: Абсалямов Динислам Саитович

Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
25.09.1952

Сын: Абсалямов Гайнитдин Саитович

Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
20.08.1955

Сын: Абсалямов Зайнитдин Саитович

Отец ребёнка: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Смерть
1998

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