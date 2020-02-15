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Абсалямов Зайнитдин Саитович

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Место рождения

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

20.08.1955

Дата смерти

15.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1955

Отец: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна

Рождение ребёнка
27.04.1978

Сын: Абсалямов Рим Зайнитдинович

Мать ребёнка: Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна

Рождение ребёнка
18.01.1980

Дочь: Губайдуллина (Абсалямова) Луиза Зайнитдиновна

Мать ребёнка: Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна

Рождение ребёнка
27.03.1985

Сын: Абсалямов Амур Зайнитдинович

Мать ребёнка: Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна

Смерть
15.02.2020

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