Абсалямов Зайнитдин Саитович
Место рожденияд.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения20.08.1955
Дата смерти15.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1978
Сын: Абсалямов Рим Зайнитдинович
Мать ребёнка: Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна
Рождение ребёнка
18.01.1980
Дочь: Губайдуллина (Абсалямова) Луиза Зайнитдиновна
Мать ребёнка: Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна
Рождение ребёнка
27.03.1985
Сын: Абсалямов Амур Зайнитдинович
Мать ребёнка: Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна
Смерть
15.02.2020