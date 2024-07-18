Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна

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Место рождения

214км Есаульский Сосновский район Челябинская область

Дата рождения

26.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Зайнитдин Саитович

Рождение ребёнка
27.04.1978

Сын: Абсалямов Рим Зайнитдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Зайнитдин Саитович

Рождение ребёнка
18.01.1980

Дочь: Губайдуллина (Абсалямова) Луиза Зайнитдиновна

Отец ребёнка: Абсалямов Зайнитдин Саитович

Рождение ребёнка
27.03.1985

Сын: Абсалямов Амур Зайнитдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Зайнитдин Саитович

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