Абсалямова (Фахрутдинова) Марфуга Абубакировна
Место рождения214км Есаульский Сосновский район Челябинская область
Дата рождения26.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1978
Сын: Абсалямов Рим Зайнитдинович
Отец ребёнка: Абсалямов Зайнитдин Саитович
Рождение ребёнка
18.01.1980
Дочь: Губайдуллина (Абсалямова) Луиза Зайнитдиновна
Отец ребёнка: Абсалямов Зайнитдин Саитович
Рождение ребёнка
27.03.1985
Сын: Абсалямов Амур Зайнитдинович
Отец ребёнка: Абсалямов Зайнитдин Саитович