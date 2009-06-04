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Абсалямов Шайхислам Саитович

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Место рождения

д.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

04.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Рождение ребёнка
19.09.1960

Сын: Абсалямов Радмир Шайхисламович

Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Рождение ребёнка
?.01.1965

Сын: Абсалямов Рамзис Шайхисламович

Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Рождение ребёнка
23.02.1967

Сын: Абсалямов Азат Шайхисламович

Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Рождение ребёнка
25.11.1969

Сын: Абсалямов Расуль Шайхисламович

Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Абсалямова Рамзия Шайхисламовна

Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Абсалямов Шайхулла Шайхисламович

Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Рождение ребёнка
24.08.1977

Дочь: Ганеева (Абсалямова) Эльмира Шайхисламовна

Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Рождение ребёнка
12.07.1980

Сын: Абсалямов Ринат Шайхисламович

Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

Смерть
04.06.2009

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