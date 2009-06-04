Абсалямов Шайхислам Саитович
Место рожденияд.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область
Дата рождения1935
Дата смерти04.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Абсалямов Радмир Шайхисламович
Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна
Сын: Абсалямов Рамзис Шайхисламович
Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна
Сын: Абсалямов Азат Шайхисламович
Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна
Сын: Абсалямов Расуль Шайхисламович
Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна
Дочь: Абсалямова Рамзия Шайхисламовна
Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна
Сын: Абсалямов Шайхулла Шайхисламович
Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна
Дочь: Ганеева (Абсалямова) Эльмира Шайхисламовна
Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна
Сын: Абсалямов Ринат Шайхисламович
Мать ребёнка: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна