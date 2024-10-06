Ганеева (Абсалямова) Эльмира Шайхисламовна
Место рожденияд.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения24.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1977
д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Рождение ребёнка
17.04.2002
Отец ребёнка: Ганеев Ильгам Габдрафикович
г.Челябинск
Рождение ребёнка
09.04.2010
Отец ребёнка: Ганеев Ильгам Габдрафикович
г.Челябинск
Рождение ребёнка
19.07.2017
Дочь: Ганеева Элина Ильгамовна
Отец ребёнка: Ганеев Ильгам Габдрафикович
г.Челябинск