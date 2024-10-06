Ганеева (Абсалямова) Эльмира Шайхисламовна 24.08.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ганеева (Абсалямова) Эльмира Шайхисламовна

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Место рождения

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

24.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1977

Отец: Абсалямов Шайхислам Саитович

Мать: Абсалямова (Валиуллина) Фания Губайдулловна

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Рождение ребёнка
17.04.2002

Сын: Ганеев Айнур Ильгамович

Отец ребёнка: Ганеев Ильгам Габдрафикович

г.Челябинск
Рождение ребёнка
09.04.2010

Сын: Ганеев Денис Ильгамович

Отец ребёнка: Ганеев Ильгам Габдрафикович

г.Челябинск
Рождение ребёнка
19.07.2017

Дочь: Ганеева Элина Ильгамовна

Отец ребёнка: Ганеев Ильгам Габдрафикович

г.Челябинск

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