Абсалямов Динислам Саитович
Место рожденияд.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область
Дата рождения10.05.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абсалямова Майжиган
Рождение ребёнка
09.05.1972
Сын: Абсалямов Руслан Динисламович
Мать ребёнка: Абсалямова Гадельниса Валеевна
Рождение ребёнка
16.04.1978
Сын: Абсалямов Ильдус Динисламович
Мать ребёнка: Абсалямова Гадельниса Валеевна
Рождение ребёнка
28.03.1980
Сын: Абсалямов Флорид Динисламович
Мать ребёнка: Абсалямова Гадельниса Валеевна