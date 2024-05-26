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Абсалямов Динислам Саитович

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Место рождения

д.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область

Дата рождения

10.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1946

Отец: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова (Калимуллина) Хумайра Файзулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Гадельниса Валеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Майжиган

Рождение ребёнка
09.05.1972

Сын: Абсалямов Руслан Динисламович

Мать ребёнка: Абсалямова Гадельниса Валеевна

Рождение ребёнка
16.04.1978

Сын: Абсалямов Ильдус Динисламович

Мать ребёнка: Абсалямова Гадельниса Валеевна

Рождение ребёнка
28.03.1980

Сын: Абсалямов Флорид Динисламович

Мать ребёнка: Абсалямова Гадельниса Валеевна

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