Абсалямова Габида
Место рожденияд.Ибрагимово Аминевская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аккужа Абсалямович
Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магира Абсалямовна
Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмагужа Абсалямович
Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Акиля Абсалямовна
Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович
Рождение ребёнка
10.06.1906
Сын: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Абсалямов Даутхужа Абсалямович
Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Абсалямов Саитхужа Абсалямович
Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович
Смерть
Неизвестно