Абсалямова Габида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова Габида

Место рождения

д.Ибрагимово Аминевская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аккужа Абсалямович

Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магира Абсалямовна

Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмагужа Абсалямович

Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Акиля Абсалямовна

Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Рождение ребёнка
10.06.1906

Сын: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Отец ребёнка: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Смерть
Неизвестно

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