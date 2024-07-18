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Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Место рождения

д.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд

Дата рождения

1907

Дата смерти

06.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Мать: Абсалямова Габида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Бибижиган

Рождение ребёнка
1930

Сын: Абсалямов Урал Даутович

Мать ребёнка: Абсалямова Бибижиган

Рождение ребёнка
01.11.1935

Сын: Абсалямов Агзам Даутович

Мать ребёнка: Абсалямова Бибижиган

Рождение ребёнка
1939

Сын: Абсалямов Яглям Даутович

Мать ребёнка: Абсалямова Бибижиган

Захоронение (военное)
06.03.1942
Смерть
06.03.1942
Погиб в ВОВ 1941-1945 года войне.

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