Абсалямов Даутхужа Абсалямович
Место рожденияд.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд
Дата рождения1907
Дата смерти06.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абсалямова Бибижиган
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Абсалямова Бибижиган
Рождение ребёнка
01.11.1935
Мать ребёнка: Абсалямова Бибижиган
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Абсалямова Бибижиган
Захоронение (военное)
06.03.1942
Смерть
06.03.1942
Погиб в ВОВ 1941-1945 года войне.