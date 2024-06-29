Абсалямов Урал Даутович
Место рожденияд.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Хисматуллина (Абсалямова) Райля Ураловна
Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна
Рождение ребёнка
10.05.1956
Сын: Абсалямов Рамазан Уралович
Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Нурисламова (Абсалямова) Рамиля Ураловна
Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Файрушина (Абсалямова) Рахима Ураловна
Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна
Рождение ребёнка
1968
Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна
Смерть
Неизвестно