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Абсалямов Урал Даутович

Место рождения

д.Ибрагимово Аминевская волость Шадринский уезд

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова Бибижиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Хисматуллина (Абсалямова) Райля Ураловна

Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна

Рождение ребёнка
10.05.1956

Сын: Абсалямов Рамазан Уралович

Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Нурисламова (Абсалямова) Рамиля Ураловна

Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Файрушина (Абсалямова) Рахима Ураловна

Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Абсалямов Фанис Уралович

Мать ребёнка: Абсалямова Мухтарама Гатаулловна

Смерть
Неизвестно

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