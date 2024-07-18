Абсалямова Бибижиган
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Абсалямов Даутхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
01.11.1935
Отец ребёнка: Абсалямов Даутхужа Абсалямович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Абсалямов Даутхужа Абсалямович
Смерть
Неизвестно