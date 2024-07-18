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Абсалямова Бибижиган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Абсалямов Урал Даутович

Отец ребёнка: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
01.11.1935

Сын: Абсалямов Агзам Даутович

Отец ребёнка: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Абсалямов Яглям Даутович

Отец ребёнка: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Смерть
Неизвестно

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