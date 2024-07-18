Абсалямов Яглям Даутович
Место рожденияд.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область
Дата рождения1939
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абсалямова Умикамал
Рождение ребёнка
1964
Дочь: (Абсалямова) Тансылу Яглямовна
Мать ребёнка: Абсалямова Умикамал
Рождение ребёнка
1966
Дочь: (Абсалямова) Ляля Яглямовна
Мать ребёнка: Абсалямова Умикамал
Смерть
1966