Абсалямов Яглям Даутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбсалямов Яглям Даутович

Абсалямов Яглям Даутович

Место рождения

д.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова Бибижиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Умикамал

Рождение ребёнка
1964

Дочь: (Абсалямова) Тансылу Яглямовна

Мать ребёнка: Абсалямова Умикамал

Рождение ребёнка
1966

Дочь: (Абсалямова) Ляля Яглямовна

Мать ребёнка: Абсалямова Умикамал

Смерть
1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.