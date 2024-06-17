(Абсалямова) Тансылу Яглямовна
Место рожденияд. Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Абсалямов Яглям Даутович
Мать: Абсалямова Умикамал
д. Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рафис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рафис
Рождение ребёнка
1985
Сын: Руслан Рафисович
Отец ребёнка: Рафис
Рождение ребёнка
1990
Сын: Рустам Рафисович
Отец ребёнка: Рафис