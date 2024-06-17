(Абсалямова) Тансылу Яглямовна 1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Абсалямова) Тансылу Яглямовна

Место рождения

д. Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Абсалямов Яглям Даутович

Мать: Абсалямова Умикамал

д. Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рафис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рафис

Рождение ребёнка
1985

Сын: Руслан Рафисович

Отец ребёнка: Рафис

Рождение ребёнка
1990

Сын: Рустам Рафисович

Отец ребёнка: Рафис

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