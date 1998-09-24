Абсалямов Агзам Даутович
Место рожденияд.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область
Дата рождения01.11.1935
Дата смерти24.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Давлетшина (Абсалямова) Лилия Агзамовна
Мать ребёнка: Абсалямова Майсара Мухибулловна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Абсалямов Ганиф Агзамович
Мать ребёнка: Абсалямова Майсара Мухибулловна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Юсупова (Абсалямова) Венера Агзамовна
Мать ребёнка: Абсалямова Майсара Мухибулловна
Смерть
24.09.1998