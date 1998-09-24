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Абсалямов Агзам Даутович

Место рождения

д.Ибрагимово Кунашакский район Челябинская область

Дата рождения

01.11.1935

Дата смерти

24.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1935

Отец: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Мать: Абсалямова Бибижиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Майсара Мухибулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Давлетшина (Абсалямова) Лилия Агзамовна

Мать ребёнка: Абсалямова Майсара Мухибулловна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Абсалямов Ганиф Агзамович

Мать ребёнка: Абсалямова Майсара Мухибулловна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Юсупова (Абсалямова) Венера Агзамовна

Мать ребёнка: Абсалямова Майсара Мухибулловна

Смерть
24.09.1998

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