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Абсалямов Абсалям Абдулсултанович

Место рождения

д.Ибрагимово, Аминевская волость, Шадринский уезд

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Абдулсултан Рафикович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аккужа Абсалямович

Мать ребёнка: Абсалямова Габида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магира Абсалямовна

Мать ребёнка: Абсалямова Габида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмагужа Абсалямович

Мать ребёнка: Абсалямова Габида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Габида

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Акиля Абсалямовна

Мать ребёнка: Абсалямова Габида

Рождение ребёнка
10.06.1906

Сын: Абсалямов Ирхужа Абсалямович

Мать ребёнка: Абсалямова Габида

Рождение ребёнка
1907

Сын: Абсалямов Даутхужа Абсалямович

Мать ребёнка: Абсалямова Габида

Рождение ребёнка
1913

Сын: Абсалямов Саитхужа Абсалямович

Мать ребёнка: Абсалямова Габида

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