Абсалямов Абсалям Абдулсултанович
Место рожденияд.Ибрагимово, Аминевская волость, Шадринский уезд
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Абдулсултан Рафикович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аккужа Абсалямович
Мать ребёнка: Абсалямова Габида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магира Абсалямовна
Мать ребёнка: Абсалямова Габида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмагужа Абсалямович
Мать ребёнка: Абсалямова Габида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абсалямова Габида
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Акиля Абсалямовна
Мать ребёнка: Абсалямова Габида
Рождение ребёнка
10.06.1906
Сын: Абсалямов Ирхужа Абсалямович
Мать ребёнка: Абсалямова Габида
Рождение ребёнка
1907
Сын: Абсалямов Даутхужа Абсалямович
Мать ребёнка: Абсалямова Габида
Рождение ребёнка
1913
Сын: Абсалямов Саитхужа Абсалямович
Мать ребёнка: Абсалямова Габида