Мотылькова Прасковья Киреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Солоненко Христина Ивановна
Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Около ?.10.1900
Дочь: Логуненко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Смерть
Неизвестно