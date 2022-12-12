Мотылькова Прасковья Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотылькова Прасковья Киреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894

Сын: Мотыльков Борис Иванович

Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Мотыльков Марк Иванович

Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Солоненко Христина Ивановна

Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около ?.10.1900

Дочь: Логуненко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мотыльков Яков Иванович

Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Мотыльков Тихон Иванович

Отец ребёнка: Мотыльков Иван Демьянович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Смерть
Неизвестно
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