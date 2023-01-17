Мотыльков Борис Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1893 и 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894
Иммиграция
1910
Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.
Дочь: Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Мотылькова Стефанида Евфимиевна
Рождение ребёнка
26.10.1918 ст.
Сын: Мотыльков Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Мотылькова Стефанида Евфимиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно