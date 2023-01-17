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Мотыльков Борис Иванович

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Место рождения

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Между 1893 и 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894

Отец: Мотыльков Иван Демьянович

Мать: Мотылькова Прасковья Киреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.

Дочь: Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Мотылькова Стефанида Евфимиевна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.10.1918 ст.

Сын: Мотыльков Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Мотылькова Стефанида Евфимиевна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотылькова Стефанида Евфимиевна

Смерть
Неизвестно
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