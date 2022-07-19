Мотыльков Борис Иванович Между 1893 и 1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Мотыльков Борис Иванович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Между 1893 и 1894, Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

умер Неизвестно

Отец
Мотыльков Иван ДемьяновичОколо 1866 г.р.
Мать
Мотылькова Прасковья КиреевнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Мотылькова (Ловягина) Стефанида ЕвфимиевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Мотылькова) Екатерина Борисовна24.11.1914 ст. г.р.
Мотыльков Дмитрий Борисович26.10.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894

Отец: Мотыльков Иван Демьянович

Мать: Мотылькова Прасковья Киреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.

Бракосочетание
29.01.1914 ст.

Жена: Мотылькова (Ловягина) Стефанида Евфимиевна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Поручители: по жениху д.Таачек кр.Стефан Ефимиев Лазарев и Сергей Евфимиев Ловягин, по невесте д.Таачек кр.Филипп Иоаннов Белый и с.Зачулымского кр.Мефодий Авраамов Ильин.

Рождение ребёнка
24.11.1914 ст.

Дочь: (Мотылькова) Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Мотылькова (Ловягина) Стефанида Евфимиевна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: Той же деревни крестьянин Иоанн Хрисанфов Румянцев и жена крестьянина Анастасия Григорьева Терешкова

Рождение ребёнка
26.10.1918

Сын: Мотыльков Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Мотылькова (Ловягина) Стефанида Евфимиевна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: д.Мельничной гражданин Косма Федоров Силиванов и д.Таачек гражданка Анастасия Григорьева Терешкова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.