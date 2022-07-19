Мотыльков Борис Иванович
мужской, родился Между 1893 и 1894, Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
умер Неизвестно
ОтецМотыльков Иван ДемьяновичОколо 1866 г.р.
МатьМотылькова Прасковья КиреевнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Мотылькова (Ловягина) Стефанида ЕвфимиевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Мотылькова) Екатерина Борисовна24.11.1914 ст. г.р.
Мотыльков Дмитрий Борисович26.10.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
1910
Бракосочетание
29.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1914 ст.
Дочь: (Мотылькова) Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Мотылькова (Ловягина) Стефанида Евфимиевна
Рождение ребёнка
26.10.1918
Сын: Мотыльков Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Мотылькова (Ловягина) Стефанида Евфимиевна
Смерть
Неизвестно