Мотыльков Иван Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мотылькова Прасковья Киреевна
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Мать ребёнка: Мотылькова Прасковья Киреевна
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Мотылькова Прасковья Киреевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Солоненко Христина Ивановна
Мать ребёнка: Мотылькова Прасковья Киреевна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1900
Дочь: Логуненко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мотылькова Прасковья Киреевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Мотылькова Прасковья Киреевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Мотылькова Прасковья Киреевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Мотылькова Прасковья Киреевна
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Смерть
Неизвестно