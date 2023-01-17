Логуненко (Мотылькова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1900
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
03.06.1918 ст.
Михайловка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно