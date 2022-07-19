Мотыльков Яков Иванович
мужской, родился 1905, Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
умер Неизвестно, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ОтецМотыльков Иван ДемьяновичОколо 1866 г.р.
МатьМотылькова Прасковья КиреевнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Мотылькова Ева Филипповна1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область