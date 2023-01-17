Мотыльков Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область