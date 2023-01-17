Мотыльков Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотыльков Яков Иванович

Мотыльков Яков Иванович

avatar

Место рождения

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мотыльков Иван Демьянович

Мать: Мотылькова Прасковья Киреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотылькова Ева Филипповна

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close