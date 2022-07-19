Мотыльков Яков Иванович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Мотыльков Яков Иванович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 1905, Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

умер Неизвестно, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Отец
Мотыльков Иван ДемьяновичОколо 1866 г.р.
Мать
Мотылькова Прасковья КиреевнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Мотылькова Ева Филипповна1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мотыльков Иван Демьянович

Мать: Мотылькова Прасковья Киреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотылькова Ева Филипповна

Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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