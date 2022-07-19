Солоненко (Мотылькова) Христина Ивановна Около 1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Солоненко (Мотылькова) Христина Ивановна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Около 1898, Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

умерла Неизвестно

Отец
Мотыльков Иван ДемьяновичОколо 1866 г.р.
Мать
Мотылькова Прасковья КиреевнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Солоненко Иван НазариевичНеизвестно г.р.
Дети
(Солоненко) Александра Ивановна23.04.1917 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Мотыльков Иван Демьянович

Мать: Мотылькова Прасковья Киреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.

Бракосочетание
23.01.1917 ст.

Муж: Солоненко Иван Назариевич

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Поручители: по жениху деревни Ишимка крестьянин Константин Борисов Борисов деревни Таачек крестьянин Юстин Павлов Остапчук, по невесте деревни Ишимки крестьянин Капитон Борисов Борисов и деревни Таачек крестьянин Юстин Павлов Остапчук

Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.

Дочь: (Солоненко) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Солоненко Иван Назариевич

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: Деревни Таачек крестьянин Марк Иванов Мотыльков и крестьянская дочь-девица Анастасия Филиппова Белова

Смерть
Неизвестно

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