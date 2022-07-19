Солоненко (Мотылькова) Христина Ивановна
женский, родилась Около 1898, Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
умерла Неизвестно
ОтецМотыльков Иван ДемьяновичОколо 1866 г.р.
МатьМотылькова Прасковья КиреевнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Солоненко Иван НазариевичНеизвестно г.р.
Дети
(Солоненко) Александра Ивановна23.04.1917 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
1910
Бракосочетание
23.01.1917 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.
Дочь: (Солоненко) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Солоненко Иван Назариевич
Смерть
Неизвестно