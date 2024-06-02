Мотыльков Марк Иванович
мужской, родился С 1893 по 1896 ст., Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
умер 03.07.1942
ОтецМотыльков Иван ДемьяновичОколо 1866 г.р.
МатьМотылькова Прасковья КиреевнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна14.11.1896 г.р.
Дети
Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна17.11.1918 г.р.
Мотыльков Моисей Маркович1920 г.р.Показать еще 3
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Рождение
С 1893 по 1896 ст.
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
Около 1910
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
07.02.1918 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна
Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мотыльков Моисей Маркович
Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна
Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Потапова (Мотылькова) Мария Марковна
Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1932
Дочь: Васильева (Мотылькова) Зинаида Марковна
Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна
Смерть
03.07.1942