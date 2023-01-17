Мотыльков Марк Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиС 1932 по 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Иммиграция
Около 1910
В возрасте 14 лет приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
07.02.1918 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1918 ст.
Дочь: Некрутенко Фёкла Марковна
Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мотыльков Моисей Маркович
Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1922 ст.
Дочь: Белая Евдокия Марковна
Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Потапова Мария Марковна
Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1932
Дочь: Васильева Зинаида Марковна
Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна
Смерть
С 1932 по 1943
Был признан кулаком и отправлен в тюрьму, где умер от инфаркта