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Мотыльков Марк Иванович

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Место рождения

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

С 1932 по 1943

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Мотыльков Иван Демьянович

Мать: Мотылькова Прасковья Киреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
Около 1910
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
В возрасте 14 лет приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
07.02.1918 ст.

Жена: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.11.1918 ст.

Дочь: Некрутенко Фёкла Марковна

Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мотыльков Моисей Маркович

Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1922 ст.

Дочь: Белая Евдокия Марковна

Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Потапова Мария Марковна

Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.11.1932

Дочь: Васильева Зинаида Марковна

Мать ребёнка: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
С 1932 по 1943
Был признан кулаком и отправлен в тюрьму, где умер от инфаркта
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