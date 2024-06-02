Мотыльков Марк Иванович С 1893 по 1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мотыльков Марк Иванович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился С 1893 по 1896 ст., Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

умер 03.07.1942

Отец
Мотыльков Иван ДемьяновичОколо 1866 г.р.
Мать
Мотылькова Прасковья КиреевнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна14.11.1896 г.р.
Дети
Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна17.11.1918 г.р.
Мотыльков Моисей Маркович1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1893 по 1896 ст.

Отец: Мотыльков Иван Демьянович

Мать: Мотылькова Прасковья Киреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Иммиграция
Около 1910
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

В возрасте 14 лет приехал с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.

Бракосочетание
07.02.1918 ст.

Жена: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Поручители: По жениху: граждане д.Таачек Иоанн Хрисанфов Румянцев и Исаак Павлов Неприенко По невесте: д.Покровки граждане Исаак Редька и Иаков Бельский

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна

Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: той же деревни гражданин Павел Евфимиев Лазарев и гражданка Клавдия Евфимиева Лазарева

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мотыльков Моисей Маркович

Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: той же деревни гражданин Павел Евфимиев Лазарев и гражданка девица Анна Павлова Терешкова

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Потапова (Мотылькова) Мария Марковна

Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
20.11.1932

Дочь: Васильева (Мотылькова) Зинаида Марковна

Мать ребёнка: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
03.07.1942

Был признан кулаком и отправлен в тюрьму, где умер от инфаркта. В св-ве о смерти - от энтероколита.

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