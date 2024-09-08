Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

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Место рождения

Рязанская губ., д. Поповка (Спасская церковь)

Дата рождения

20.11.1902

Дата смерти

13.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1902

Отец: Сафонкин Аким Гаврилов

Мать: Сафонкина Евдокия Егорова

ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №45
Крещение
21.11.1902
Восприемники: Тимофей Гвоздиков и Татьяна Гаврилова Хлопова
Бракосочетание
Около ?.03.1924

Муж: Федосейкин Андрей Михаилов

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: (Федосейкина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов

Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Федосейкин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов

Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Федосейкин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов

Рождение ребёнка
07.08.1929

Сын: Федосейкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1931

Сын: Федосейкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов

Рождение ребёнка
25.06.1932

Сын: Федосейкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1935

Дочь: (Федосейкина) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.04.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
сектор 1 / ряд 21 / место 22

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