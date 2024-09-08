Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Место рожденияРязанская губ., д. Поповка (Спасская церковь)
Дата рождения20.11.1902
Дата смерти13.04.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1902
Отец: Сафонкин Аким Гаврилов
ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №45
Крещение
21.11.1902
Восприемники: Тимофей Гвоздиков и Татьяна Гаврилова Хлопова
Бракосочетание
Около ?.03.1924
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: (Федосейкина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов
Рождение ребёнка
21.12.1926
Сын: Федосейкин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов
Рождение ребёнка
18.03.1928
Сын: Федосейкин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов
Рождение ребёнка
07.08.1929
Сын: Федосейкин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов
Рождение ребёнка
01.06.1931
Сын: Федосейкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов
Рождение ребёнка
25.06.1932
Сын: Федосейкин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов
Рождение ребёнка
01.02.1935
Дочь: (Федосейкина) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Федосейкин Андрей Михаилов
Смерть
13.04.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
сектор 1 / ряд 21 / место 22