Федосейкин Владимир Андреевич
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Чучковский р-н, Протасьев угол
Дата рождения21.12.1926
Дата смерти27.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926
Образование
Неизвестно
начальная школа
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник. Пастух
Военная служба
С 06.11.1943 по 18.05.1944
Воинская часть: 843 сп 238 сд 50 А 2 БелФ
Военная награда
06.07.1944
Медаль «За отвагу», Приказ №: 254/н от: 31.08.1944. pamyat-naroda.ru
Бракосочетание
Около ?.06.1953
Рождение ребёнка
15.03.1954
Сын: Федосейкин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
31.07.1955
Сын: Федосейкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
24.03.1960
Дочь: Крещук (Федосейкина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна
Работа или профессия
С 1961 по 1962
колхозник Колхоза «Россия»
Смерть
27.04.1998
Причина смерти: Болезнь рак легких