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Федосейкин Владимир Андреевич

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Место рождения

Россия, Рязанская обл., Чучковский р-н, Протасьев угол

Дата рождения

21.12.1926

Дата смерти

27.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926

Отец: Федосейкин Андрей Михаилов

Мать: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Образование
Неизвестно
начальная школа
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник. Пастух
Военная служба
С 06.11.1943 по 18.05.1944
Воинская часть: 843 сп 238 сд 50 А 2 БелФ
Военная награда
06.07.1944
Медаль «За отвагу», Приказ №: 254/н от: 31.08.1944. pamyat-naroda.ru
Бракосочетание
Около ?.06.1953

Жена: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
15.03.1954

Сын: Федосейкин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
31.07.1955

Сын: Федосейкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
24.03.1960

Дочь: Крещук (Федосейкина) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Работа или профессия
С 1961 по 1962
колхозник Колхоза «Россия»
Смерть
27.04.1998
Причина смерти: Болезнь рак легких

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