Сафонкина Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонкина Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафонкина) Домна Акимовна

Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонкин Семен Акимович

Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов

Упоминание
Неизвестно
Найти брачный обыск (составлялся в церкви невесты)
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Сафонкин Иоанн Акимов

Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов

ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: (Сафонкина) Ольга Акимова

Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф627 о278 д61
Рождение ребёнка
06.05.1900

Сын: Сафонкин Михаил Акимович

Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов

Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов

ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №45
Рождение ребёнка
?.03.1909

Дочь: (Сафонкина) Агрипина Акимовна

Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сафонкин Егор Акимович

Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов

Смерть
10.04.1940
Причина смерти: продолжительная болезнь | ЗАГС а/з №8 от 11.04.1940

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