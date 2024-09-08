Сафонкина Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафонкина) Домна Акимовна
Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов
Упоминание
Неизвестно
Найти брачный обыск (составлялся в церкви невесты)
Рождение ребёнка
01.01.1894
Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов
ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: (Сафонкина) Ольга Акимова
Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов
Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф627 о278 д61
Рождение ребёнка
06.05.1900
Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов
ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №45
Рождение ребёнка
?.03.1909
Дочь: (Сафонкина) Агрипина Акимовна
Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сафонкин Аким Гаврилов
Смерть
10.04.1940
Причина смерти: продолжительная болезнь | ЗАГС а/з №8 от 11.04.1940