Федосейкин Андрей Михаилов
Место рожденияРязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол)
Дата рождения14.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898
ГАРО ф627 о278 д70 стр 13
Крещение
15.08.1898
священик Матвей Соколов | Восприемники: д Выдерги крестьянин Феодор Степанов Федосейкин и крестьянская девица Васса Иванова Новинская
Бракосочетание
Около ?.03.1924
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: (Федосейкина) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
21.12.1926
Сын: Федосейкин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
18.03.1928
Сын: Федосейкин Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
07.08.1929
Сын: Федосейкин Петр Андреевич
Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
01.06.1931
Сын: Федосейкин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
25.06.1932
Сын: Федосейкин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
01.02.1935
Дочь: (Федосейкина) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Смерть
Неизвестно