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Федосейкин Андрей Михаилов

Место рождения

Рязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол)

Дата рождения

14.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898

Отец: Федосеев Михаил Степанов

Мать: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

ГАРО ф627 о278 д70 стр 13
Крещение
15.08.1898
священик Матвей Соколов | Восприемники: д Выдерги крестьянин Феодор Степанов Федосейкин и крестьянская девица Васса Иванова Новинская
Бракосочетание
Около ?.03.1924

Жена: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: (Федосейкина) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Федосейкин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Федосейкин Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Рождение ребёнка
07.08.1929

Сын: Федосейкин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1931

Сын: Федосейкин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Рождение ребёнка
25.06.1932

Сын: Федосейкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1935

Дочь: (Федосейкина) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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