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Федосейкин Александр Андреевич

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Место рождения

Россия, Рязанская обл., Чучковский р-н,Протасьев угол

Дата рождения

01.06.1931

Дата смерти

09.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931

Отец: Федосейкин Андрей Михаилов

Мать: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Военная служба
10.11.1954
Прислал фото на память со службы
Военная служба
04.04.1955
Прислал фото на память со службы
Смерть
09.12.1956
Причина смерти: размятие головы, туловища и конечности

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