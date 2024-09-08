Федосейкин Александр Андреевич
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Чучковский р-н,Протасьев угол
Дата рождения01.06.1931
Дата смерти09.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931
Военная служба
10.11.1954
Прислал фото на память со службы
Военная служба
04.04.1955
Прислал фото на память со службы
Смерть
09.12.1956
Причина смерти: размятие головы, туловища и конечности