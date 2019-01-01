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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2949Протасьев угол, с. вл.при рч. Вынце.51112489105Церковь православная 1. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1113. Протасьев Угол (Выдерга), село бывшее владельческое, дворов 97, жителей 549, церковь православная, лавка, винокуренный завод
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Выдерга деревня7863при реке Виньце101353356709120557Остро-ПластиковоЦерк. кам., кирп. зав.
Протасьев Угол пос. цер. причта7898при овраге581018120558Остро-Пластиково
Г. Протасьева влад. усадьба7909при реке Вынце322931120558Остро-ПластиковоКвар. зем. нач. 2 уч.
Г. Протасьева крахм. з. вод. мел.7910при реке Вынце1331120559Остро-Пластиково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1221Протасьев Уголсело54°14'с.ш.41°18'в.д.N-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61653420116с Протасьев Уголсело