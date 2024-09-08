Сафонкин Аким Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти05.11.1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Сафонкин Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафонкина) Домна Акимовна
Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин собственник
Рождение ребёнка
01.01.1894
Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова
ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: (Сафонкина) Ольга Акимова
Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова
Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф627 о278 д61
Рождение ребёнка
06.05.1900
Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна
Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова
ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №45
Рождение ребёнка
?.03.1909
Дочь: (Сафонкина) Агрипина Акимовна
Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова
Смерть
05.11.1934
А/З №20 от 6.11.1934. последнее место жительства: д. Матчино. Поповский с/с