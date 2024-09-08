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Сафонкин Аким Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

05.11.1934

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Сафонкин Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафонкина) Домна Акимовна

Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонкин Семен Акимович

Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин собственник
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Сафонкин Иоанн Акимов

Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова

ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: (Сафонкина) Ольга Акимова

Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф627 о278 д61
Рождение ребёнка
06.05.1900

Сын: Сафонкин Михаил Акимович

Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Федосейкина (Сафонкина) Екатерина Акимовна

Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова

ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №45
Рождение ребёнка
?.03.1909

Дочь: (Сафонкина) Агрипина Акимовна

Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сафонкин Егор Акимович

Мать ребёнка: Сафонкина Евдокия Егорова

Смерть
05.11.1934
А/З №20 от 6.11.1934. последнее место жительства: д. Матчино. Поповский с/с

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