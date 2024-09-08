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Сафонкин Михаил Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1900

Дата смерти

05.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1900

Отец: Сафонкин Аким Гаврилов

Мать: Сафонкина Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафонкина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонкина Пелагея Ивановна

Образование
Неизвестно
читает/пишет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашкина (Сафонкина) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сафонкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сафонкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Сафонкин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1930

Сын: Сафонкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна

Смерть
05.01.1965
Похороны
Неизвестно

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