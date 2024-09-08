Сафонкин Михаил Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1900
Дата смерти05.01.1965
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1900
Отец: Сафонкин Аким Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафонкина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
читает/пишет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашкина (Сафонкина) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сафонкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1926
Сын: Сафонкин Семен Михайлович
Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1930
Сын: Сафонкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Сафонкина Пелагея Ивановна
Смерть
05.01.1965
Похороны
Неизвестно