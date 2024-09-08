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Сафонкин Егор Акимович

Место рождения

Россия, Рязанская обл., Чучковский р-н, д. Поповка

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сафонкин Аким Гаврилов

Мать: Сафонкина Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харлина (Сафонкина) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сафонкин Николай Егорович

Мать ребёнка: Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сафонкин Александр Егорович

Мать ребёнка: Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична

Военная служба
20.06.1941
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне

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