Сафонкин Егор Акимович
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Чучковский р-н, д. Поповка
Дата рождения1912
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Сафонкин Аким Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харлина (Сафонкина) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сафонкин Николай Егорович
Мать ребёнка: Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сафонкин Александр Егорович
Мать ребёнка: Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична
Военная служба
20.06.1941
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне